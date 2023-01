Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości stworzyła dostępne dla każdego przedsiębiorcy webinarium poświęcone perspektywie finansowej 2021-2027 – fundusze na przemysł przyszłości. Zaproszeni eksperci z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Business Horizon Sp. z o.o., R&D Solutions opowiadają w nim o finansowaniu przemysłu z programów europejskich i regionalnych.

“Warto podkreślić, że Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości to instytucja rządowa, w ramach idei deglomeracji ulokowana w Radomiu. Celem FPPP jest wsparcie polskich przedsiębiorców w procesie transformacji cyfrowej, wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorców, wzmacnianie ich kompetencji i kształtowanie kadr przyszłości, tak aby stali się konkurencyjni nie tylko na rynku lokalnym i krajowym, ale także międzynarodowym. Warto dodać, że choć FPPP swoją działalność opiera głównie na funkcji informacyjnej, edukacyjnej i uświadamiającej polskich przedsiębiorców jak ważna jest transformacja cyfrowa, stąd to webinarium, to również polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z takich narzędzi fundacji jak nawigator finansowy czy technologiczny” – mówi Zuzanna Waniek Członek Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Webinarium zostało podzielone na dwie części. I panel odpowiada na następujące pytania:

jakie rozwiązania służące zwiększeniu innowacyjności firm zostały przewidziane w programach: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Cyfrowego, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz w programach regionalnych;

jaka jest specyfika poszczególnych programów i jakiego rodzaju działania są finansowane w ramach poszczególnych z nich;

kiedy ruszą najbliższe konkursy, dotacje, granty i jakie wymogi będzie należało spełnić, aby móc aplikować o środki.

W pierwszym panelu udział wzięli: