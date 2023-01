Co grupa PFR oferuje firmom zdążającym w kierunku przemysłu przyszłości?

Druga część webinarium szkoleniowo-edukacyjnego, do którego Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości zaprosiła przedstawicieli instytucji zrzeszonych w Grupie Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR). Podczas II panelu zaproszeni eksperci przedstawili możliwości pozyskiwania finansowania na innowacyjne i zaawansowane projekty technologiczne, zrobotyzowane w ramach instytucji zrzeszonych w Grupie PFR S.A, oraz dobre praktyki i doświadczenia rynkowe, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów pożyczkowych i leasingowych ARP S.A. oraz roli kompleksowego doradztwa i obsługi w tym zakresie oferowanych w ramach ogólnopolskiej sieci Centrów Obsługi Przedsiębiorców.

„Nie można postawić znaku równości między określeniem nowoczesnych technologii a procesem transformacji cyfrowej, bowiem transformacja cyfrowa to szereg czynników i działań, które należy wdrożyć, które należy wprowadzić w przedsiębiorstwie. To zintegrowany system komunikowania w organizacji, przedsiębiorstwie z otoczeniem, administracją, także z otoczeniem biznesu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Warto to właśnie podkreślić i o tym mówić, że nowoczesne technologie są częścią procesu transformacji cyfrowej” – mówi Zuzanna Waniek Członek Zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości.

W drugim panelu udział wzięli: